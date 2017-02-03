Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 13 февраля 2017 года

13.02.2017 09:07:25 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с, на побережьях ночью 9-14 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°С, при прояснениях в центральной части -15,-20°С, днем 0,-5°С, в центральной части до -10°С.



Северная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, на восточном побережье днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°С, при прояснениях -20,-25°С, в Пенжинском районе -27,-32°С, днем -13,-18°С, на восточном побережье -3,-8°С, в Пенжинском районе -17,-23 °С.



Гидрологическая обстановка:

В связи с повышением среднесуточных температур до 0°С в центральных и южных районах края прогнозируется уменьшение толщины ледового покрова с возможным образованием промоин и проталин, в связи с чем повышен риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.

Согласно заключению КФ РЭС №589 (1027) от 03.02.2017 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 7 раз.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как низкая.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.