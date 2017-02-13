ООО «РСО-5» привлечено к административной ответственности за несвоевременную уплату наложенных административных штрафов

13.02.2017 09:09:19 (GMT+12)
Мировым судьей судебного участка № 10 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края вынесены постановления о привлечении ООО «Ремонтно-строительная организация - 5» (ООО «РСО-5») к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).
Напомним, в ходе внеплановой проверки строительной организации, которая была проведена в июне 2016 года, Государственной инспекцией труда в Камчатском крае был выявлен целый комплекс различных нарушений трудового законодательства, в том числе государственных нормативных требований охраны труда. По результатам данной проверки ООО «РСО-5» было привлечено к административной ответственности в виде штрафов, сумма которых составила 490 000 рублей.
Однако, в нарушение требований ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ («Исполнение постановления о наложении административного штрафа») предприятие не произвело своевременную уплату наложенных административных штрафов, что и послужило основанием для привлечения строительной организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Теперь, помимо ранее наложенных штрафов (на сумму 490 000 рублей), ООО «РСО-5» предстоит уплатить административные штрафы в двукратном размере сумм своевременно неуплаченных административных штрафов (на сумму 980 000 рублей). Постановления вступили в законную силу.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.
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