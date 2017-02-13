На Камчатке инспекторы ГИМС напоминают о мерах безопасности во время зимней рыбалки

13.02.2017 09:09:18 (GMT+12)

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения провала автотранспорта и людей под лед, а также несанкционированного выезда транспортных средств на лед, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю ежедневно проводят профилактические рейды и напоминают рыбакам об опасности выхода и выезда на лед.



Кроме того, инспекторы ГИМС во время рейда проводят мониторинг складывающейся обстановки на месте, а это толщина льда, характер ледового поля, количество рыбаков, находящихся на льду. Учитывать это тоже очень важно – ведь даже самый прочный лед может не выдержать, если на нем одновременно скопится большое количество людей, которые, к тому же, пробурят близко друг от друга лунки для ловли рыбы.



В настоящее время толщина льда в местах массового выхода людей на лед составляет:



В устье реки Авача – 40 сантиметров, на озере Большое – 38 сантиметров, бухта Ягодная – 53 сантиметра. Эта толщина достаточна для выхода людей на водоем, однако выезжать на автомобилях и снегоходах на лед опасно, лед может не выдержать и проломиться.





Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю напоминают правила поведения на льду:

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).



При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.



Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.



Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.



При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 метров).



Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.



Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.



Если есть рюкзак, необходимо повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.



При рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии не менее 5-6 метров одна от другой.



Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка - 15-20 метров длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 грамм на другом.



Пресс-центр ГУ МЧС РФ

по Камчатскому краю