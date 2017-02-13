Камчатский гороскоп, 13 февраля

13.02.2017 06:55:20 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
В понедельник надо сознательно избегать факторов, склоняющих к унынию. Инициативы, активные контакты, выбор и вручение подарков имеет смысл отложить до завтра. В делах обращайте внимание на ключевые детали и не пренебрегайте тщательной проверкой, подготовкой. Ценность времени сейчас ощутима как никогда. Для исключения негативных последствий может потребоваться уточнение планов и расчетов. Обратите внимание на здоровье. Профилактика поможет предотвратить недомогания, включая простуды и инфекции.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Горького.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Лермонтова, Рябиковской, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской (в краевом центре), 26 — 31 км (в Елизове), села Усть-Хайрюзово и поселка Усть-Камчатск).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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