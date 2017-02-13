Ньюсмейкеры минувшей недели

13.02.2017 06:37:25 (GMT+12)

Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края; Сергей БЕЛОВ, начальник Главного управления Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Обсудили проблемы обеспечения наличностью и доступа к банковским услугам жителей отдаленных и малонаселенных районов Камчатки, а также трудности, которые возникают у автомобилистов региона при получении полисов ОСАГО.



Туе БАРДОФ, директор департамента рефрижераторных перевозок Maersk Line; Алексей СОБОЛЕВ, генеральный директор ООО «КамчаткаЛайнс», партнёра Maersk Line по перевозкам на Камчатку. Провели рабочую встречу с Владимиром ИЛЮХИНЫМ, губернатором Камчатского края. Основной темой обсуждения стали перспективы создания в регионе крупного транспортно-логистического центра и развитие морских перевозок.



Влад БАРИЛО (Вилючинск), Екатерина ОСИЧКИНА (Елизово), Лариса СОБОЛЕВА (Елизово), Александр ПАТРАКОВ (Елизово), Михаил МИРОШНИЧЕНКО (Петропавловск-Камчатский) — участники «ДОСААФовской лыжни-2017». Победили в индивидуальной гонке на дистанции 1 км.



Игорь МАЛИНОВСКИЙ, камчатский спортсмен. На первенстве Европы по биатлону стал лидером в индивидуальной гонке на 15 километров.