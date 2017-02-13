Доброе утро, Камчатка!

13.02.2017 06:32:17 (GMT+12)
Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года. По старому стилю — 31 января.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108).
Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия (251). Мц. Трифены Кизической.
По мусульманскому календарю — 17 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 17 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день радио.
Терендез в Армении.
День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
13 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1547 Царь Иван Грозный венчался первым браком.
1720 Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое учреждение России.
1842 Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва.
1895 Начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.
1934 В Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин».
1945 Завершила Будапештская наступательная операция, в результате которой Будапешт был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
1980 Открылись XIII зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).
1988 Открылись XV зимние Олимпийские игры в Калгари (Канада).
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1744 Дэвид Алан, шотландский живописец.
1754 Шарль Талейран, французский политический деятель, первый премьер-министр Франции.
1769 Иван Крылов, русский поэт-баснописец.
1806 Владимир Корнилов, русский военный деятель, вице-адмирал, герой Крымской войны.
1873 Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец-бас.
1883 Евгений Вахтангов, русский актер, режиссер, основатель театра, ставшего театром его имени.
1917 Семен Куркоткин, советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза.
1932 Игорь Шаферан, советский поэт-песенник.
1947 Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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