Доброе утро, Камчатка!

13.02.2017 06:32:17 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года. По старому стилю — 31 января.

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108).

Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия (251). Мц. Трифены Кизической.

По мусульманскому календарю — 17 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 17 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день радио.

Терендез в Армении.

День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.  

13 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1547  Царь Иван Грозный венчался первым браком.

1720  Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое учреждение России.

1842  Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва.

1895  Начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.

1934  В Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин».

1945  Завершила Будапештская наступательная операция, в результате которой Будапешт был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1980  Открылись XIII зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).

1988  Открылись XV зимние Олимпийские игры в Калгари (Канада).

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1744  Дэвид Алан, шотландский живописец.  

1754  Шарль Талейран, французский политический деятель, первый премьер-министр Франции.  

1769  Иван Крылов, русский поэт-баснописец.  

1806  Владимир Корнилов, русский военный деятель, вице-адмирал, герой Крымской войны.  

1873  Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец-бас.

1883  Евгений Вахтангов, русский актер, режиссер, основатель театра, ставшего театром его имени.  

1917  Семен Куркоткин, советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза.  

1932  Игорь Шаферан, советский поэт-песенник.  

1947  Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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