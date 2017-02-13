Доброе утро, Камчатка!

13.02.2017 06:32:17 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 13 февраля 2017 года. По старому стилю — 31 января.



Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108).



Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия (251). Мц. Трифены Кизической.



По мусульманскому календарю — 17 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 17 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день радио.



Терендез в Армении.



День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.



13 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1547 Царь Иван Грозный венчался первым браком.



1720 Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое учреждение России.



1842 Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва.



1895 Начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.



1934 В Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин».



1945 Завершила Будапештская наступательная операция, в результате которой Будапешт был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.



1980 Открылись XIII зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).



1988 Открылись XV зимние Олимпийские игры в Калгари (Канада).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1744 Дэвид Алан, шотландский живописец.



1754 Шарль Талейран, французский политический деятель, первый премьер-министр Франции.



1769 Иван Крылов, русский поэт-баснописец.



1806 Владимир Корнилов, русский военный деятель, вице-адмирал, герой Крымской войны.



1873 Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец-бас.



1883 Евгений Вахтангов, русский актер, режиссер, основатель театра, ставшего театром его имени.



1917 Семен Куркоткин, советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза.



1932 Игорь Шаферан, советский поэт-песенник.



1947 Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



