Камчатский метеокомментарий, 13 февраля

13.02.2017 06:29:54 (GMT+12)
В 6 часов в Петропавловске-Камчатском было -12°C, переменная облачность, ветер северный,северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.
Предварительный прогноз:
Утро: -11°С, переменная облачность, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.
День: -6°С, малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный, 1 м/с., атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.
Вечер: -4°С, небольшая облачность, возможен небольшой снег, ветер юго-восточный, 1 м/с., атмосферное давление: 737 мм рт. с., относительная влажность: 98%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 9’50’’ (+4”).
Луна: 93%, стареющая.
Народ приметил: день Никиты Новгородского — хранителя от пожаров и молний. Если днём был иней - ночью снег не выпадет.
Именины у Авдотьи, Виктора. Авдотья (Евдокия), с греческого, - "благоволение". Виктор, с латыни, - "победитель".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 13 февраля, 5.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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