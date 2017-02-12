Facebook: Деловая Россия Камчатка

12.02.2017 22:29:58 (GMT+12)

Камчатские делороссы инициируют всестороннее обсуждение проблем ОСАГО в регионе



Проблемы реализации закона об ОСАГО на территории региона камчатские делороссы планируют обсудить на круглом столе, который региональное отделение проводит в краевом центре в начале марта.



Инициировал проведение круглого стола член совета отделения Владимир Осокин (генеральный директор ООО агентство финансовых консультантов «Концепт»). Актуальность проблемы отметили многие делороссы, а 10 февраля в офисе исполнительной дирекции регионального отделения «Деловой России» прошло заседание рабочей группы по подготовке мероприятия. В нем приняли участие Александр Иванов (генеральный директор ООО «Автолюкс»), Сергей Митюшин (директор ООО «Автомир»), а также председатель отделения Рашид Шамоян и исполнительный директор Ольга Горбикова.



Было решено пригласить на круглый стол в качестве участников представителей краевой налоговой службы, министерства экономического развития и торговли Камчатского края, следственного управления УМВД России по Камчатскому краю, Центробанка, страховых компаний и предприятий, оказывающих услуги гостехосмотра.



Делоросы планируют поставить перед Управлением Центрального банка РФ вопрос о необходимости внесения изменений в Единую методику определения расходов на ремонт автомобиля.



- В данный момент эта методика ставит Камчатский край в одну «линию» с другими субъектами Дальнего Востока, – говорит Владимир Осокин. – Что в корне неверно. Налоговая и социальная нагрузка на наших предпринимателей больше, чем в других регионах Дальнего Востока, затраты на восстановительные работы также значительно выше. Поэтому и расчеты для Камчатского края должны быть произведены с учетом таких особенностей как - транспортная удаленность, «северные» коэффициенты и льготы, которые мы выплачиваем своим работникам, и другие. По нашим расчетам реальная стоимость ремонтных работ в разы превышает расчетную.



Кроме того, в рамках круглого стола планируется обсудить проблемы, с которыми сталкиваются страховые компании, центры по обслуживанию и ремонту автомобилей, а также граждане, которые пользуются их услугами.



https://www.facebook.com/deloros.kamchatka/photos/a.1289649724390910.1073741827.1250838984938651/1365154090173806/?type=3&theater



