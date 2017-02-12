Сергей Неверов: В Единый день предварительного голосования на региональном уровне будет работать около 2000 участков

12.02.2017 18:43:51 (GMT+12)

На встрече секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместителя председателя Государственной Думы РФ Сергея Неверова с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой 10 февраля обсуждалась предстоящая в 2017 году избирательная кампания, в частности, проведение предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов Партии в региональные парламенты и городские думы административных центров.



В Партии старт избирательной кампании был дан 7 февраля, когда были утверждены положения по проведению предварительного голосования.



«Единая Россия» проведет предварительное голосование 28 мая, и мы рассказали Элле Александровне о том, как идет подготовка, как будет проходить голосование, ведь такой уникальный опыт есть только у нашей Партии. Как вы помните, 22 мая 2016 года на предварительном голосовании по определению кандидатов в депутаты Государственной Думы проголосовало более 10,5 миллионов граждан нашей страны. Что же касается кампании этого года, то на следующей неделе наши региональные и местные отделения принимают решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах», - отметил Неверов.



Он добавил, что процедура предварительного голосования напоминает саму избирательную кампанию и сводится не только к выдвижению участников, проведению агитации, но и организации самого голосования.



«Для этого нами формируются счетные комиссии. Мы планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счетных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы работал 19 081 счетный участок. А это аренда помещений. И мы поделились тем, как идет организационная часть работы, и пригласили представителей ЦИК РФ принять участие в семинаре Партии 20-22 февраля, который будет посвящен этим вопросам», - добавил Неверов.



«В 2018 году будут формироваться новые составы участковых избирательных комиссий, и партия «Единая Россия» планирует активно принимать в этом участие. В наш резерв включено 141 197 представителей. А процедура предварительного голосования как раз и позволяет нам провести необходимый кадровый отбор на условиях, максимально приближенных к выборам», - подчеркнул секретарь Генерального совета Партии.



«Мы выступили с предложением широкого обсуждения рамочного закона о предварительном голосовании политических партий в части равных организационно-технических возможностей для всех. Например, в части предоставления ЦИК РФ технических средств. Но при этом считаем, что сама процедура не должна становиться для всех партий обязательной», - рассказал Неверов.