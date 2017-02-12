Facebook: Геннадий Ворожбянский

12.02.2017 18:41:22 (GMT+12)
Первое практическое занятие будущих гидов-проводников.
Сегодня вместе с семинаром турклуба им. Глеба Травина проводили первое практическое занятие на тему "техника лыжного похода". Тренировались, как правильно ходить на лыжах, как безопасно преодолевать препятствия, реки, бревна, канавы и другие.
Научились подниматься в горку траверсом, тропить и главное скатываться используя палки, как "якорь". Все участники тренировки проявили усердие и старание. Даже те, кто вообще первый раз встал на лыжи, демонстрировали неплохой результат. Всем участникам, кто не побоялся и пришел на тренировку, хотим выразить благодарность.
Следующее занятие будет больше направлено на спуск, и пойдем мы штурмовать Камчатский Камень.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310423629039962&set=pcb.1216114565152625&type=3&theater
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