Facebook: Сергей Соловьев

12.02.2017 16:44:51 (GMT+12)

Дышали сегодня воздухом, Все носились на лыжах, тепло и солнечно. Лыжня, понимаешь, России... Я пошел туда покататься на лыжах и получить шапочку. Покататься удалось вдосталь. Шапки кончились задолго до начала подхода основных городских автобусов с лыжниками.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591625654368903&set=pcb.591627911035344&type=3&theater



