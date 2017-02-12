Срочно в номер: движение на участке автодороги РКЗ-66 - Аэропорт "Крутоберегово" открыто для всех видов транспорта

12.02.2017 16:19:59 (GMT+12)

Движение на участке автодороги РКЗ-66 - Аэропорт "Крутоберегово" Усть-Камчатского муниципального района открыто для всех видов транспорта



По данным КГКУ «Камчатуправтодор», движение на участке автодороги РКЗ-66 «Аэропорт - Крутоберегово» Усть-Камчатского муниципального района открыто для всех видов транспорта.



Напомним, с 10 февраля 2017 года ограничение движения было введено в связи с плохой видимостью на автодороге и низовой метелью. Общая протяженность закрытого участка составляла 14 километров. 11 февраля дорожные службы проводили мероприятия по очистке трассы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Камчатскому кра.







