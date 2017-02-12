Дорожный ангел

12.02.2017 16:17:43 (GMT+12)

Завтракали у окна, за которым еще было темно: черный снег, черный дом напротив, только в круге света нашей кухонной лампы виден огромный сугроб у подъезда – неделю назад была пурга.

– Но дорогу-то чистят! – с надеждой говорю я. – Откладывать глупо, послезавтра опять пургу обещают… И газетный разворот, для которого мне надо написать несколько текстов про Мильково, уже запланирован.

– Запланирован, так запланирован. Ты зарядку для фотоаппарата взяла?



Я взяла и зарядку для фотоаппарата, и диктофон, и ручку с блокнотом, и термос с бутербродами, и запасные шерстяные носки, и два свитера и даже зачем-то фонарик – на всякий случай, для подстраховки, чтобы недобрым дорожным духам было понятно: я начеку и со мной – Дорожный Ангел.



Мой Дорожный Ангел небрит, в свитере, пурговом комбинезоне и летных сапогах, такие летчики на Севере носят.

Он стоит в дверном проеме и показывает мне руку с часами – мол, давай быстрее! Вчера мы договорились, что выезжаем затемно.



Зима, световой день короткий, а дорога довольно длинная, из Петропавловска-Камчатского в Мильково: Коряки, Начики, Сокоч, Дальний, Малка, Ганалы, Пущино, Шаромы, Мильково.

Это почти половина полуострова, от Авачинской бухты, где дует океанский ветер, в Мильковскую долину с континентальным климатом: летом жарко, а зимой трещат морозы.

Трещат – вовсе не образ из сказки, когда Мороз-воевода ходит по лесу и «по веточкам палицей бьёт». Трескучий мороз пробирается в древесину, древесные соки замерзают и раскалывают стволы. Потому и трещат сучья, и образуются в деревьях глубокие трещины, будто их раскололи топором.



Я вышла на улицу и закашлялась от сухого морозного воздуха. Машина уже была прогрета, и мы поехали на объездную дорогу.



Проезжаем Коряки, и я улыбаюсь, вспоминая, как дочка, когда была маленькой, никак не могла понять, почему я ей говорю, что она, наверное, через Коряки шла: попросишь ее принести что-то, и нет ее и нет, а дочка на птицу за окном засмотрелась, или с кошкой играет.

– Ты же в Петропавловске живешь, – объясняла я ей. – А до села Коряки – больше сорока километров. И если в Коряки пешком пойти, а потом вернуться, – до-олгохонько будет!



А вот и Сокоч, можно сделать остановку, размять ноги и съесть пирожки. Я не люблю покупать пирожки на рынке или с лотка, но тут ничего не поделаешь, традиция такая. И пирожки, надо признать, выглядят аппетитно: с яйцом и зеленым луком, и сладкие, к чаю из термоса – с яблоками и брусникой. Говорят, что тесто вкусное оттого, что в него добавляют вареную картошку, сваренную в мундире и размятую в пюре.



Над кронами деревьев по ледяному небу со скрипом поднимается солнце, освещая горные хребты, дорога идет то в лесу, то выходит на открытые участки.

Кругом причудливо изогнутые каменные березы, между прочим, реликт, старейший представитель березового племени, одно из древнейших деревьев неогенового периода. Каменные березы, или березы Эрмана, растут медленно и живут несколько столетий (русская береза – 80-100 лет). А каменной ее назвали за удивительную способность расти даже на камнях.

Кажется, что на сотни километров окрест мы одни. И тут навстречу нам на предельной скорости пролетели две автомашины и вездеход – этот рычал и так гремел гусеницами, что можно было оглохнуть.



В Ганалах было еще морознее.

– Да это Ганальский бог злится, ногами топает, стужу нагоняет, говорит, что в такой мороз надо дома сидеть! – смеется мой водитель.

Про ганальского бога я ничего не слышала.

– После войны жил здесь дед с большим горбом на спине, старый, седой. Жил он в маленькой избенке вместе с бабушкой, тоже согнувшейся в коромысло. Соседи прозвали его Ганальским богом. Молодые уже не помнят, а камчатцы со стажем иногда говорят – надо просить у Ганальского бога хорошей дороги, мол, дух этого деда до сих пор живет в Ганальском хребте.

Возле березы, которая росла в расщелине огромного камня, положили Ганальскому деду бутерброд, а птичкам – насыпали семечек.



Дальше ехали уже медленнее – дорогу покрывал слой льда. Водитель спокоен, значит, и мне волноваться нечего. Еще километров шестьдесят, и мы спустились в долину.

Из Петропавловска в Мильково дорога идет дорога между сопок, взбирается на небольшие перевалы, а потом выходит в широкую долину реки Камчатки, заросшую лесом.

На смену каменной березе в долине реки Камчатки приходит уже другая береза, с белой корой, тонкая, стройная. Это белая японская береза, или «преснец».



Мы подъезжаем к Мильково. И можно вздохнуть, и уже спокойно слушать джаз, посматривая на водителя. Именно джаз – сейчас звучание моей души, моей любви. Я кажусь себе сентиментальной, а ведь я давно живу на этом свете, и житья-бытья хватило бы на несколько жизней.

Но в этой жизни, в этот момент, на морозно-снежной мильковской дороге я счастлива… и неожиданно думаю – а вдруг завтра этого не случится, уйдет, ускользнет…

«Все будет… все будет…» – отвечает мне саксофон, а что именно будет – молчит.



Что будет в конце этой дороги? Мы приедем, остановимся у друзей, потом я отправлюсь на интервью, и еще на одно интервью, а вечером мы будем ужинать. Вернее, мы с подругой и ее семьей сядем за стол, и будем ждать тебя, а ты – на улице, за окном, в морозе, колдуешь-разговариваешь с машиной – чтобы завелась завтра утром, ночью-то – минус тридцать пять.

И, наконец, все за столом, и у нас на столе жареная зайчатина, и подруга Нина рассказывает свой рецепт:

– Все это просто. Зайца нашпиговать салом, лучше шпиком, посолить, смазать разогретым сливочным маслом, положить в холодильник и забыть о зайце дня на два. А потом сразу на огонь, запекать в сковороде с луком. Зайчатина разогревается, пропитывается маслом... А в сливочное масло хорошо добавить эстрагон, базилик и сок лимона...



Откуда в Милькове эстрагон и базилик? Одно из увлечений подруги – приправы – молотый можжевельник, душистый перец, розмарин, чебрец, базилик, тимьян, шалфей, сельдерей, которые она хранит в берестяных коробочках. И еще – она повар от бога.

– Печь пиццу или делать салат «Столичный» мне было скучно, и я стала готовить дичь, приноравливаться к ней… Вот паштет из дикого гуся... Гуся надо сварить вместе с печенью, луковицей, черным перцем и тимьяном...



Мы сидим за столом, мой Дорожный Ангел сидит рядом, пьет камчатское разливное пиво, которое мы привезли из Петропавловска, и кивает Нине.

Завтра будет другой день, а этот вечер уйдет, ускользнет… Будет другой день, и другая дорога.

А сегодня я чувствую, что живу, что мне хорошо. Мне очень хорошо, когда рядом – ты.



Ирина ОСНАЧ.