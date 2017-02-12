Вёрстка

12.02.2017 16:10:01 (GMT+12)

Вёрстка

Сегодня вторник, а это значит, что в газете «Родная околица», главным редактором которой я стал недавно и, можно сказать случайно, начинается вёрстка очередного номера.

Скоро вечер, пора приступать к работе. Сначала надо собрать все материалы в кучу, это – к верстальщику. Он оборудовал офис прямо у себя дома – в его комнате несколько больших мониторов, куча каких-то компьютеров, приборов и запчастей. Мне он напоминает персонажа, который отправлял героев фильма «Матрица» в реальный мир.

- Дима, я тебе макет номера выслал.

- Я не получил.

- Как?

- У меня деньги на интернете закончились.

Перевожу деньги на Димин номер, звоню снова.

- Интернет заработал?

- Заработал.

- Ну, как макет?

- Мне не нравится!

- Почему? – удивляюсь я.

- Мне в середине как это всё уместить? Вы чем вообще думаете?

- Ну, может спортсменов там помельче как-нибудь закатаешь?

- Не буду менять кегль - ерунда на постном масле получится, - упорно настаивает Дима.

- Хорошо, давай ещё покубатурим, - сдаюсь я.

Самое главное в газете – первая полоса, это я уже уяснил. Звоню нашему журналисту. Ещё неделю назад она получила редакционное задание взять интервью у директора крупной торговой компании.

- Привет, Яна! Передовица готова?

- Да, конечно, всё готово.

- Прекрасно! А ты интервью с Виктором Николаевичем согласовала?

- Он сказал, что не будет платить за эту статью.

- Как не будет платить?

- А так. Ему интервью не понравилось. Он говорит, что в нём он какой-то неживой получился, и ответы его глупые вышли…

- Что же делать? У нас ведь сегодня вёрстка… У тебя есть другая статья?

- Да, у меня отличная статья про уголовное дело на депутата!

- Это учредители не пропустят. Да и по судам потом кому ходить? Ещё что?

- Про рыбалку на акул есть.

- Присылай, я посмотрю.

Теперь переходим к рекламе. Чем её больше в номере, тем больше шансов его окупить. Что-то мы совсем в минус ушли – задумываюсь я. Звоню рекламному менеджеру.

- Вика, привет! Как у нас дела?

- Всё отлично! На восьмой мебель слетела, говорят, у них пока денег нет. И на первой в подвале тоже дырка.

- Как дырка?

- А вот так! Аптека «Солнечная» отказалась. Говорят, что у нас рекламироваться неэффективно, сейчас всё в интернете…

- Что у нас ещё из рекламы есть? Кафе «Фирюза»?

- Нет.

- Авиакассы «Звёздный путь»?

- Тоже нет. Только ювелирка «Большая кисть» осталась.

- Так, ладно. Поставим «Бабушкины семечки», они всегда платят.

- Хорошо, я макет отправлю Диме.

Всё-таки замечательный у нас в газете рекламный менеджер. Рекламы с каждым выпуском всё меньше и меньше. А она цветёт и пахнет! Вспоминаю про иллюстрацию, в газете это важная часть содержимого. Набираю художника.

- Денис, ты картинку про коров нарисовал?

- Картинку? Про коров? А, точно, вспомнил! Нет, не нарисовал.

- У нас вёрстка!

- Ух, ты, уже вторник! Который час? Заработался… Сейчас накидаю чего-нибудь.

- Ты хоть поешь чего-нибудь.

У меня звонит телефон. Это наш креативный директор Наталья.

- Да, Наталья? – я беру трубку.

- Глянула ваш макет. Кроссворд неинтересный, гороскоп старый, фотки – дрянь. И вообще – всё по-уродски, особенно середина со спортсменами. Лажа!

- Что надо поменять?

- А я знаю? – Наталья отключается.

Несколько озадаченный началом вёрстки, звоню в типографию «Печатное подворье».

- Здравствуйте, Лариса Пантелеймоновна! Это «Родная околица», мы...

- Мы вас печатать не будем – вы за прошлый номер ещё не оплатили.

- Лариса Пантелеймоновна, ну, пожалуйста! Мы обязательно оплатим. Завтра же! Я вам обещаю. Последний раз!

- Мы подумаем… Ещё у нас бумага подорожала с первого числа.

- Хорошо, хорошо. Там Дима жаловался, что в позапрошлом номере краски поплыли на четвёртой…

- Ну, знаете! С таким качеством фотографий что вы от меня ещё хотите?

- Да, но там у людей из администрации у всех лица синие получились, они были очень недовольны…

В трубке слышны гудки. Что-то пиликает в компьютере – это пришёл откорректированный макет от верстальщика. Надо посмотреть. Спустя полчаса набираю Диму.

- Ты что за новости на 8-ю страницу поставил?

- Как что? Это криминал, народу нравится.

- Про маньяка-педофила, который пьяный за рулём?

- Самое то, - мечтательно говорит Дима.

- Ладно, поверим твоему опыту. Потом мне опять выслушивать от учредителей. Ты же знаешь – у них всё должно быть белое и пушистое, а ты тут со своими маньяками… Телевизионная программа почему у тебя только до среды?

- Я туда теплицы засунул. Хорошо получилось!

- Да, но программа нужна полностью.

- Я её помельче заделаю.

- Дима, бабушки опять будут жаловаться, что ничего не видят…

- Мне Вика старые объявления прислала.

- Ну, так позвони ей.

- Не хочу, она на меня ругается.

- Хорошо, я сам позвоню. Посмотри некролог – ты текст перепутал с анекдотами, поставь их подальше от  греха!

Дима вешает трубку и продолжает колдовать над газетой. Дай ему волю – весь номер будет наполнен трупами, скандалами и сплетнями. Хотя, может тираж полностью раскупят? Снова звоню художнику.

- Денис, ты зачем коров летающими нарисовал? И почему они у тебя на премьерском самолёте в Лондон летят? Ты понимаешь, что нас закроют?  Переделай срочно. И чтобы никакой политики!

Звонит Вика. Неужели нашла рекламу?

- Да, Вика?

- Ко мне бабушка из совета престарелых приходила.

- Так…

- Она мне полполосы поздравлений принесла.

- У нас места свободного нет, если только лунный календарь опять убрать.

- Я ей за полцены посчитала, ничего?

- Ничего, - вздыхаю я.

Глубоко за полночь я всё ещё продолжаю диалог с верстальщиком.

- Дату в подвале не поменял.


- Ага.

- Второй абзац сверху, запятую добавь между поросятами и курами.

- Принял.

- Ну, вроде всё, с Богом!

- В печать!

Я окидываю взглядом макет. Да, наверное, права Наталья – всё уродское. С чувством зря прожитой жизни я наконец ложусь спать.

Утром курьер привозит свежеотпечатанный выпуск газеты. У меня звонит телефон. Учредитель!

- Да, - ожидая худшего, отвечаю я.

- Отличный номер получился, молодцы! Мне особенно коровы понравились.

- Спасибо, - облегчённо выдыхаю я.

Григорий СЕДОВ.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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