Вёрстка

12.02.2017 16:10:01 (GMT+12)

Сегодня вторник, а это значит, что в газете «Родная околица», главным редактором которой я стал недавно и, можно сказать случайно, начинается вёрстка очередного номера.



Скоро вечер, пора приступать к работе. Сначала надо собрать все материалы в кучу, это – к верстальщику. Он оборудовал офис прямо у себя дома – в его комнате несколько больших мониторов, куча каких-то компьютеров, приборов и запчастей. Мне он напоминает персонажа, который отправлял героев фильма «Матрица» в реальный мир.



- Дима, я тебе макет номера выслал.



- Я не получил.



- Как?



- У меня деньги на интернете закончились.



Перевожу деньги на Димин номер, звоню снова.



- Интернет заработал?



- Заработал.



- Ну, как макет?



- Мне не нравится!



- Почему? – удивляюсь я.



- Мне в середине как это всё уместить? Вы чем вообще думаете?



- Ну, может спортсменов там помельче как-нибудь закатаешь?



- Не буду менять кегль - ерунда на постном масле получится, - упорно настаивает Дима.



- Хорошо, давай ещё покубатурим, - сдаюсь я.



Самое главное в газете – первая полоса, это я уже уяснил. Звоню нашему журналисту. Ещё неделю назад она получила редакционное задание взять интервью у директора крупной торговой компании.



- Привет, Яна! Передовица готова?



- Да, конечно, всё готово.



- Прекрасно! А ты интервью с Виктором Николаевичем согласовала?



- Он сказал, что не будет платить за эту статью.



- Как не будет платить?



- А так. Ему интервью не понравилось. Он говорит, что в нём он какой-то неживой получился, и ответы его глупые вышли…



- Что же делать? У нас ведь сегодня вёрстка… У тебя есть другая статья?



- Да, у меня отличная статья про уголовное дело на депутата!



- Это учредители не пропустят. Да и по судам потом кому ходить? Ещё что?



- Про рыбалку на акул есть.



- Присылай, я посмотрю.



Теперь переходим к рекламе. Чем её больше в номере, тем больше шансов его окупить. Что-то мы совсем в минус ушли – задумываюсь я. Звоню рекламному менеджеру.



- Вика, привет! Как у нас дела?



- Всё отлично! На восьмой мебель слетела, говорят, у них пока денег нет. И на первой в подвале тоже дырка.



- Как дырка?



- А вот так! Аптека «Солнечная» отказалась. Говорят, что у нас рекламироваться неэффективно, сейчас всё в интернете…



- Что у нас ещё из рекламы есть? Кафе «Фирюза»?



- Нет.



- Авиакассы «Звёздный путь»?



- Тоже нет. Только ювелирка «Большая кисть» осталась.



- Так, ладно. Поставим «Бабушкины семечки», они всегда платят.



- Хорошо, я макет отправлю Диме.



Всё-таки замечательный у нас в газете рекламный менеджер. Рекламы с каждым выпуском всё меньше и меньше. А она цветёт и пахнет! Вспоминаю про иллюстрацию, в газете это важная часть содержимого. Набираю художника.



- Денис, ты картинку про коров нарисовал?



- Картинку? Про коров? А, точно, вспомнил! Нет, не нарисовал.



- У нас вёрстка!



- Ух, ты, уже вторник! Который час? Заработался… Сейчас накидаю чего-нибудь.



- Ты хоть поешь чего-нибудь.



У меня звонит телефон. Это наш креативный директор Наталья.



- Да, Наталья? – я беру трубку.



- Глянула ваш макет. Кроссворд неинтересный, гороскоп старый, фотки – дрянь. И вообще – всё по-уродски, особенно середина со спортсменами. Лажа!



- Что надо поменять?



- А я знаю? – Наталья отключается.



Несколько озадаченный началом вёрстки, звоню в типографию «Печатное подворье».



- Здравствуйте, Лариса Пантелеймоновна! Это «Родная околица», мы...



- Мы вас печатать не будем – вы за прошлый номер ещё не оплатили.



- Лариса Пантелеймоновна, ну, пожалуйста! Мы обязательно оплатим. Завтра же! Я вам обещаю. Последний раз!



- Мы подумаем… Ещё у нас бумага подорожала с первого числа.



- Хорошо, хорошо. Там Дима жаловался, что в позапрошлом номере краски поплыли на четвёртой…



- Ну, знаете! С таким качеством фотографий что вы от меня ещё хотите?



- Да, но там у людей из администрации у всех лица синие получились, они были очень недовольны…



В трубке слышны гудки. Что-то пиликает в компьютере – это пришёл откорректированный макет от верстальщика. Надо посмотреть. Спустя полчаса набираю Диму.



- Ты что за новости на 8-ю страницу поставил?



- Как что? Это криминал, народу нравится.



- Про маньяка-педофила, который пьяный за рулём?



- Самое то, - мечтательно говорит Дима.



- Ладно, поверим твоему опыту. Потом мне опять выслушивать от учредителей. Ты же знаешь – у них всё должно быть белое и пушистое, а ты тут со своими маньяками… Телевизионная программа почему у тебя только до среды?



- Я туда теплицы засунул. Хорошо получилось!



- Да, но программа нужна полностью.



- Я её помельче заделаю.



- Дима, бабушки опять будут жаловаться, что ничего не видят…



- Мне Вика старые объявления прислала.



- Ну, так позвони ей.



- Не хочу, она на меня ругается.



- Хорошо, я сам позвоню. Посмотри некролог – ты текст перепутал с анекдотами, поставь их подальше от греха!



Дима вешает трубку и продолжает колдовать над газетой. Дай ему волю – весь номер будет наполнен трупами, скандалами и сплетнями. Хотя, может тираж полностью раскупят? Снова звоню художнику.



- Денис, ты зачем коров летающими нарисовал? И почему они у тебя на премьерском самолёте в Лондон летят? Ты понимаешь, что нас закроют? Переделай срочно. И чтобы никакой политики!



Звонит Вика. Неужели нашла рекламу?



- Да, Вика?



- Ко мне бабушка из совета престарелых приходила.



- Так…



- Она мне полполосы поздравлений принесла.



- У нас места свободного нет, если только лунный календарь опять убрать.



- Я ей за полцены посчитала, ничего?



- Ничего, - вздыхаю я.



Глубоко за полночь я всё ещё продолжаю диалог с верстальщиком.



- Дату в подвале не поменял.





- Ага.



- Второй абзац сверху, запятую добавь между поросятами и курами.



- Принял.



- Ну, вроде всё, с Богом!



- В печать!



Я окидываю взглядом макет. Да, наверное, права Наталья – всё уродское. С чувством зря прожитой жизни я наконец ложусь спать.



Утром курьер привозит свежеотпечатанный выпуск газеты. У меня звонит телефон. Учредитель!



- Да, - ожидая худшего, отвечаю я.



- Отличный номер получился, молодцы! Мне особенно коровы понравились.



- Спасибо, - облегчённо выдыхаю я.



Григорий СЕДОВ.