Facebook: Роман Василевский

12.02.2017 15:51:55 (GMT+12)

Facebook: Роман Василевский

В Елизове освящается Православный Храм.

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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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