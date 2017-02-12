С днем рождения, Сергей!

12.02.2017 09:33:40 (GMT+12)

Сегодня отмечает свой день рождения известный на Камчатке журналист, наш постоянный автор Сергей Боровков, ныне живущий в Санкт-Петербурге.



Сергей долго работал на полуострове - в "Камчатской правде", "Аргументах и фактах", был корреспондентом ТАСС. Среди его увлечений - музыка, история: и в этих сферах проявился его незаурядный талант и любовь к Камчатке.



"Полуостров Камчатка" горячо поздравляет Сергея с днем рождения и желает всего самого наилучшего: крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения, новых творческих успехов!



Искандер ХАКИМОВ.