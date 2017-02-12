С днем рождения, Сергей!

12.02.2017 09:33:40 (GMT+12)
Сегодня отмечает свой день рождения известный на Камчатке журналист, наш постоянный автор Сергей Боровков, ныне живущий в Санкт-Петербурге.
Сергей долго работал на полуострове - в "Камчатской правде", "Аргументах и фактах", был корреспондентом ТАСС. Среди его увлечений - музыка, история: и в этих сферах проявился его незаурядный талант и любовь к Камчатке.
"Полуостров Камчатка" горячо поздравляет Сергея с днем рождения и желает всего самого наилучшего: крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения, новых творческих успехов!
Искандер ХАКИМОВ.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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