Камчатский метеокомментарий, 12 февраля

12.02.2017 09:09:16 (GMT+12)
В 9 часов в Петропавловске-Камчатском было — 6°C, малооблачно, ветер восточный,северо-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт.ст., относительная влажность: 98%.
Предварительный прогноз:
День: -3°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Вечер: -2°, небольшая облачность, возможен небольшой снег, ветер северо-восточный, 1 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 9’46’’ (+4”).
Луна: 97%, стареющая.
В этот день, 12 февраля, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +1, была в 1955 г. Самая холодная погода, -38, была в 1994 г.
Народ приметил: если в эту ночь красноватая луна - к сильному ветру.
Именины у Василия. Василий, с греческого, - "царский".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 12 февраля, 8.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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