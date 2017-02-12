Камчатский метеокомментарий, 12 февраля

12.02.2017 09:09:16 (GMT+12)

В 9 часов в Петропавловске-Камчатском было — 6°C, малооблачно, ветер восточный,северо-восточный, 3 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт.ст., относительная влажность: 98%.



Предварительный прогноз:



День: -3°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



Вечер: -2°, небольшая облачность, возможен небольшой снег, ветер северо-восточный, 1 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 9’46’’ (+4”).



Луна: 97%, стареющая.



В этот день, 12 февраля, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +1, была в 1955 г. Самая холодная погода, -38, была в 1994 г.



Народ приметил: если в эту ночь красноватая луна - к сильному ветру.



Именины у Василия. Василий, с греческого, - "царский".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 12 февраля, 8.15 (кмч).