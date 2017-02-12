Доброе утро, Камчатка!

12.02.2017 08:42:38 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 12 февраля 2017 года. По старому стилю — 30 января.



Неделя о блудном сыне. Глас 1-й.



Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сщмч. Ипполита и с ним мчч. Кенсорина, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников (III). Блж. Пелагии Дивеевской (1884).



Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Зинона, ученика свт. Василия Великого (V). Мч. Феофила Нового (784). Блгв. Петра, царя Болгарского (967). Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 января).



Сщмч. Владимира Хрищеновича пресвитера (1933); мч. Стефана Наливайко (1945).



По мусульманскому календарю — 16 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 16 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день брачных агентств.



День рождения Авраама Линкольна. (Праздники США).



До середины 1970-х годов 12 февраля в большинстве штатов Америки праздновали День рождения Авраама Линкольна (Abraham Lincoln), 16-го Президента США.



Теперь этот праздник отмечается совместно с Днем рождения Джорджа Вашингтона, первого Президента, в третий понедельник февраля, и называется Днем Президентов. Однако, многие жители США и по сей день не забывают традицию 12 февраля — на уровне национального праздника штата День рождения Линкольна отмечается в Коннектикуте, Иллинойсе, Миссури, Нью-Джерси и Нью-Йорке.



Авраам Линкольн, лицо которого можно видеть на долларах и именем которого названа автомобильная фирма, среди выдающихся политических деятелей мира занимает особое место. Закон о хоумстедах (от англ. homestead — усадьба, участок: закон предоставлял каждому американскому гражданину право на получение участка земли, который со временем переходил в собственность) и отмена рабства — его выдающийся вклад в развитие подлинной свободы личности.



Линкольн понимал и любил свой народ, и американские граждане ответили ему всеобщей поддержкой. В ноябре 1864 года на очередных выборах он был избран Президентом на второй срок.



Его жизнь закончилась трагично — выстрелом в голову в театре Форда. Через несколько лет после смерти Авраама Линкольна в городе Вашингтоне был установлен мемориал Президента. И каждый год, в День рождения Авраама Линкольна, здесь возлагают венок и проводят торжественные мероприятия.



Оценивая роль Линкольна в истории, великий русский писатель Л.Н. Толстой сказал так: «Он был тем, чем Бетховен в музыке, Данте — в поэзии, Рафаэль — в живописи, Христос — в философии жизни». А для американцев Авраам Линкольн — национальный герой.



12 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1864 Открыт Московский зоопарк.



1908 В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.



1947 В Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит.



1955 Советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур.



1990 День памяти погибших в Душанбе.



1994 Открылись XVII зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере (Норвегия).



2010 Открылись XXI зимние Олимпийские игры в Ванкувере (Канада).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1809 Авраам Линкольн, 16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США.



1809 Чарльз Дарвин, английский натуралист, автор современной теории эволюции.



1814 Женни фон Вестфален, немецкая аристократка, супруга Карла Маркса.



1879 Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель.



1881 Анна Павлова, русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века.



1900 Василий Чуйков, советский военачальник, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза.



1908 Жан Эффель, французский художник-карикатурист.



1910 Ли Бьонг Чхуль, корейский бизнесмен, основатель корпорации Samsung.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



