Facebook: Анастасия Ерохина

11.02.2017 22:44:07 (GMT+12)

16 февраля в 17:00 в малом зале Камчатского краевого художественного музея состоится открытие фотовыставки фотостудий "Ракурс" и "Ритм" Камчатского центра детского и юношеского технического творчества. На ней будут представлены работы ребят 12-18 лет, обучающихся в фотостудии, выпускников и руководителей.

Приглашаем всех!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720104388166755&set=a.472284366282093.1073741828.100005016017273&type=3&theater



