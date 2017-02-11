Facebook: Валерий Кравченко

11.02.2017 22:43:02 (GMT+12)

Готовимся: 5 апреля могло бы исполниться 70 лет корякскому хореографу Сергею Кевевтегину.. В Камчатском колледже искусств возрождённый ансамбль "Уйкоаль" под руководством Владислава Ринтытегина готовит вечер памяти уникального мастера Севера... А пока - вспомним Сергея по старым фотографиям...



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202511401822073&set=pcb.10202511410782297&type=3&theater



