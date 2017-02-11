Facebook: Сергей Коптелов

11.02.2017 22:40:15 (GMT+12)

Facebook: Сергей Коптелов

10 февраля нашей командой молодогвардейцев Елизовского местного отделения приняли участие в семинаре на тему: основы экономики; политтехнология, как проект; искусство переговоров. Мероприятие состоялось в библиотеке им. Крашенинникова, организатором  является Молодежный парламент Камчатского края. Лекцию провёл Министр экономического развития и торговли Камчатского края- Коростелев Дмитрий Анатольевич.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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