Facebook: Евгений Попов

11.02.2017 22:37:35 (GMT+12)

Субботняя прогулка по берегу Авачинской бухты. В этом году февраль больше похож на весенний месяц с плюсовой температурой.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=630231070518139&set=a.569658253242088.1073741833.100005937549644&type=3&theater



