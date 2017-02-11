Неправильный продавец и неправильный спирт

11.02.2017 12:12:19 (GMT+12)

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск задержали 31-летнего местного жителя в момент продажи спиртосодержащей жидкости.



Стоимость пяти литров «спирта», который как показала экспертиза представляет опасность для здоровья и жизни людей, составляла полторы тысячи рублей. Полицейские задокументировали два факта реализации опасной продукции, а затем провели проверочную закупку. Всего у жителя г. Вилючинск было изъято более 200 литров спиртосодержащей жидкости.



По собранным полицейскими материалам СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

