Полицейские и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

11.02.2017 12:07:11 (GMT+12)
Воспитанники из группы «Юные помощники полиции» школы № 24 вышли на улицы Петропавловска-Камчатского и раздали памятки призывом не доверять неизвестным и и советами, как не попасть на уловки злоумышленников. В мероприятии также приняли участие представитель общественного совета полиции города Наталья Бондаренко и заместитель председателя Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Анатолий Наумов.
Школьники раздавали прохожим памятки с полезными советами и призвали быть бдительными при телефонном общении с незнакомцами. Как оказалось, граждане уже слышали о проблеме телефонных мошенничеств, и каждый пообещал детям быть внимательными.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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