Полицейские и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

11.02.2017 12:07:11 (GMT+12)



Воспитанники из группы «Юные помощники полиции» школы № 24 вышли на улицы Петропавловска-Камчатского и раздали памятки призывом не доверять неизвестным и и советами, как не попасть на уловки злоумышленников. В мероприятии также приняли участие представитель общественного совета полиции города Наталья Бондаренко и заместитель председателя Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Анатолий Наумов.



Школьники раздавали прохожим памятки с полезными советами и призвали быть бдительными при телефонном общении с незнакомцами. Как оказалось, граждане уже слышали о проблеме телефонных мошенничеств, и каждый пообещал детям быть внимательными.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

