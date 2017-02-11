Официальные курсы ЦБ РФ с 11 февраля - 58,8457 руб./$1 и 62,6824 руб./EUR1

11.02.2017 09:12:59 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 11 февраля, составляет 58,8457 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,30%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 11 февраля, составляет 62,6824 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,55%.



(Интерфакс).