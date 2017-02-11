Камчатский метеокомментарий, 11 февраля

11.02.2017 08:43:55 (GMT+12)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, значительная облачность, местами небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 4 м/с., атмосферное давление: 733 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



День: 0°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление: 733 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.



Вечер: 0°С, пасмурно, снегопад, ветер северо-восточный, 6 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 9’42’’ (+4”).



Луна: 100%, полнолуние.



Народ приметил: шумит зимой лес - ожидай оттепели.



Именины у Герасима. Герасим, с греческого, - "почтенный".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 11 февраля, 8.15 (кмч).