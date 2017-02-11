Доброе утро, Камчатка!

11.02.2017 08:22:02 (GMT+12)

Сегодня суббота, 11 февраля 2017 года. По старому стилю — 29 января.



Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107).



Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского, в Ближних пещерах (1194). Свтт. Герасима (1441–1467), Питирима (1455), Ионы (1470), епископов Великопермских, Устьвымских. Собор Коми святых. Мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). Мчч. Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия чтеца (312). Собор Екатеринбургских святых.



Сщмчч. Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко пресвитеров, Константина Зверева диакона и с ними 5-ти мучеников (1920).



По мусульманскому календарю — 15 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 15 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День зимних видов спорта в России Праздники России.



Международный день женщин и девочек в науке. (Праздник ООН).



Всемирный день больного.



День основания государства в Японии.



«Помнить о дне основания государства, воспитывать любящее страну сердце» — таков девиз-лозунг, определенный для Дня основания государства (Кенкоку Кинен-но Хи) законом «О национальных праздниках». Праздник отмечается в Японии ежегодно 11 февраля и является общенациональным выходным днем.



В Книге истории Японии, ведущей летопись государства со времен периода Нара (710—794), говорится, что днем основания японского государства считается день восхождения на престол первого императора Японии — Дзимму (Jimmu). В переложении на Григорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры.



Несмотря на то, что существование Дзимму не было достоверным историческим фактом, это событие было выбрано для того, чтобы подчеркнуть и в самой Японии, и за рубежом законную власть правительства, сконцентрированную в то время в руках императора.





У первого императора Японии появляются даты правления: 660—585 годы до нашей эры, а его имя открывает длинный перечень правителей Японии.



День основания государства был официально внесен в список национальных праздников Японии в 1966 году, а вступил в действие в 1967 году.



В политических кругах отношение к названию неоднозначно, до сих пор сторонники и противники официального названия этого праздника периодически собираются и обсуждают проблему, которая не дает покоя определенным слоям общества. Незначительность подобных дебатов, однако, не влияет на присутствие праздника в японском календаре.



В большинстве своем японцы — патриоты своей страны, но им, естественно, безразлична политическая окраска праздника. Если праздник выпадает на середину недели, то японцы проводят его в семьях, с родителями, друзьями, посвятив зимний день спорту, поездкам или другим увлечениям.



День работников налоговой службы Азербайджана.



Национальный день молодежи в Камеруне.



День святого Саркиса — покровителя влюбленных в Армении.



Новый год плодовых деревьев (Ту би-шват ט"וּ בִּשְׁבָט). (Еврейский праздник).



Праздник фонарей Юаньсяо в Китае.



Праздник фонарей отмечается в 15-й день первого месяца по лунному календарю. Еще в 10 веке в Китае распространился обычай зажигать в эту ночь красочные фонари.



Обычно в центре города развешивали множество фонарей самых разнообразных форм и размеров, похожих на различных животных, на цветы и фрукты.



В деревнях устраивались фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов, хороводы «янгэ», катание на качелях и другие мероприятия. Праздник фонарей завершал встречу Нового года.



С 11 века праздник стал в Китае повсеместным. В этот день едят «юаньсяо», которые готовят из клейкого риса со сладкой начинкой и цукатами. Они имеют форму шарика и символизируют счастье дружной семьи. На этом празднике принято разгадывать загадки, написанные на фонариках.



Также есть поверие, что по древнему обычаю души умерших предков в Новый год спускаются на землю, чтобы отметить праздник со своими близкими и родными людьми. А в праздник фонарей они возвращаются обратно, и миллионы фонариков освещают им путь домой...



Макха Буча в Таиланде.



Венецианский карнавал Carnevale di Venezia. (Праздник Италии).



Карнавал в Ницце Carnaval De Nice . (Праздник Франции).



Фестиваль лимонов в Ментоне Menton Lemon Festival. (Праздники Франции).



Королевская регата Royal Hobart Regatta). (Праздники Австралии).



Винный фестиваль в Марльборо Wine Marlborough Festival. (Праздник Новой Зеландии).



11 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1697 Петр I именным указом разрешил продажу табака.

1809 Запатентован первый пароход.



1829 В Тегеране толпой фанатиков убит Александр Грибоедов.



1928 Открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария).



1929 Ватикан стал суверенным государством.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1847 Томас Эдисон, американский изобретатель.



1894 Виталий Бианки, советский писатель, автор многих произведений для детей.



1902 Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР.



1917 Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



