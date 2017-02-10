Жители 30 субъектов России претендуют на получение «дальневосточного гектара» на Камчатке

10.02.2017 19:27:55 (GMT+12)

На Камчатке с начала реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» подано более 600 заявлений на получение земли, в том числе от жителей других российских регионов. Об этом рассказал министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.



«На сегодняшний день с 1 февраля поступило 615 заявок на получение земли, из них 118 – от жителей других регионов России. География обращений довольно обширна, по количеству обращений лидирует Москва и Московская область, за ней следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым, Татарстан и Башкортостан и прочие регионы России – всего порядка 30 субъектов», - рассказал Борис Выборов.



По его словам, заявители из этих регионов при выборе участка земли на Камчатке своё предпочтение отдают Елизовскому району – туда поступило 63 обращения. Оформить гектар в Усть-Большерецком районе захотели 17 человек, остальные же заявки равномерно распределились по другим муниципальным образованиям полуострова.



Всего на Камчатке с 1 июня на получение «дальневосточного гектара» подано более 2,2 тысяч заявлений. Одобрено 680 обращений от граждан, а 170 человек уже получили свой «дальневосточный гектар» на полуострове. Вместе с тем, определить, как именно люди станут осваивать землю, пока сложно.



«У людей получивших гектар есть целый год на то, чтобы определиться с видом разрешённой деятельности и уведомить об этом уполномоченный орган. Поэтому точной информации у нас такой нет. Но как следует из опроса заявителей, в Елизовском районе берут землю для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилого строительства, а в северных районах края для ведения туристической деятельности», - добавил Борис Выборов.



Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.