Жители 30 субъектов России претендуют на получение «дальневосточного гектара» на Камчатке

10.02.2017 19:27:55 (GMT+12)
На Камчатке с начала реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» подано более 600 заявлений на получение земли, в том числе от жителей других российских регионов. Об этом рассказал министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.
«На сегодняшний день с 1 февраля поступило 615 заявок на получение земли, из них 118 – от жителей других регионов России. География обращений довольно обширна, по количеству обращений лидирует Москва и Московская область, за ней следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым, Татарстан и Башкортостан и прочие регионы России – всего порядка 30 субъектов», - рассказал Борис Выборов.
По его словам, заявители из этих регионов при выборе участка земли на Камчатке своё предпочтение отдают Елизовскому району – туда поступило 63 обращения. Оформить гектар в Усть-Большерецком районе захотели 17 человек, остальные же заявки равномерно распределились по другим муниципальным образованиям полуострова.
Всего на Камчатке с 1 июня на получение «дальневосточного гектара» подано более 2,2 тысяч заявлений. Одобрено 680 обращений от граждан, а 170 человек уже получили свой «дальневосточный гектар» на полуострове. Вместе с тем, определить, как именно люди станут осваивать землю, пока сложно.
«У людей получивших гектар есть целый год на то, чтобы определиться с видом разрешённой деятельности и уведомить об этом уполномоченный орган. Поэтому точной информации у нас такой нет. Но как следует из опроса заявителей, в Елизовском районе берут землю для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилого строительства, а в северных районах края для ведения туристической деятельности», - добавил Борис Выборов.
Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+