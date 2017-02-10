Камчатка примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

10.02.2017 19:05:27 (GMT+12)
Представители Камчатки примут участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится в городе Сочи 27-28 февраля. Возглавит делегацию региона заместитель Председателя Правительства края, курирующий экономический блок исполнительных органов государственной власти, Марина Суббота. Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
Отмечается, что главным мероприятием форума станет выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева на тему «Проектное управление: как избежать подготовки нежизнеспособных стратегий?».
«Камчатская делегация также примет участие в стратегических сессиях, посвященных повышению эффективности инвестиций в ТОР, формированию промышленных кластеров, развитию «зеленой» экономики, где будут обсуждаться вопросы реализации и привлекательности льготных режимов для бизнеса, первые результаты деятельности резидентов территорий опережающего социально-экономического развития», - рассказали в агентстве.
Кроме того, в ходе участия в форуме представители края проведут встречи с потенциальными инвесторами и представителями иностранного бизнеса, заинтересованными в развитии сотрудничества с Камчаткой.
Сочинский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, место для диалога политиков, руководителей законодательных и исполнительных органов власти, предпринимателей, ученых и общественных деятелей, руководителей банков, международных инвестиционных, консалтинговых и страховых компаний. Форум проводится с 2002 года. В прошлом году в деловой программе приняли участие более 4000 человек из 43 стран. Правительством Камчатского края было заключено несколько соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+