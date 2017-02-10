Камчатка примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

10.02.2017 19:05:27 (GMT+12)

Представители Камчатки примут участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится в городе Сочи 27-28 февраля. Возглавит делегацию региона заместитель Председателя Правительства края, курирующий экономический блок исполнительных органов государственной власти, Марина Суббота. Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.



Отмечается, что главным мероприятием форума станет выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева на тему «Проектное управление: как избежать подготовки нежизнеспособных стратегий?».



«Камчатская делегация также примет участие в стратегических сессиях, посвященных повышению эффективности инвестиций в ТОР, формированию промышленных кластеров, развитию «зеленой» экономики, где будут обсуждаться вопросы реализации и привлекательности льготных режимов для бизнеса, первые результаты деятельности резидентов территорий опережающего социально-экономического развития», - рассказали в агентстве.



Кроме того, в ходе участия в форуме представители края проведут встречи с потенциальными инвесторами и представителями иностранного бизнеса, заинтересованными в развитии сотрудничества с Камчаткой.



Сочинский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, место для диалога политиков, руководителей законодательных и исполнительных органов власти, предпринимателей, ученых и общественных деятелей, руководителей банков, международных инвестиционных, консалтинговых и страховых компаний. Форум проводится с 2002 года. В прошлом году в деловой программе приняли участие более 4000 человек из 43 стран. Правительством Камчатского края было заключено несколько соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.