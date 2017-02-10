На Камчатке из-за оттепели введено временное ограничение грузоподъёмности до 10 тонн на автозимнике «Анавгай-Тигиль»

10.02.2017 19:05:26 (GMT+12)

Грузоподъёмность транспортных средств, допущенных к движению по автозимнику «Анавгай-Тигиль», снижена до 10 тонн. Временное ограничение действует с 10 февраля. Об этом сообщили в КГКУ «Камчатуправтодор».



«Из-за затяжных циклонов в районах края уже несколько дней наблюдается оттепель. На некоторых участках дороги начала проступать вода. В целях обеспечения безопасности движения принято решение временно снизить грузоподъёмность автотранспортных средств. С 10 февраля проезд по автозимнику на участке от 0 до 241 км разрешён только для грузового транспорта массой до 10 тонн, - сказали в КГКУ «Камчатуправтодор». – Бригады подрядной организации следят за состоянием проезда – при возникновении необходимости, на проблемные участки, дополнительно направляют спецтехнику. Ограничение введено ориентировочно до 14 февраля. При нормализации ситуации грузоподъёмность поднимут до 20 тонн».



Напомним, протяженность автозимника «Анавгай-Тигиль» составляет 240 километров, он проходит через несколько десятков ручьев, а также через крупную реку Тигиль. Традиционно, в зависимости от погодных условий, автозимник остается открытым до середины марта – начала апреля. От села Тигиль до п.г.т. Палана действует автозимник продлённого действия протяжённостью 200 километров, движение по которому осуществляется круглогодично.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.