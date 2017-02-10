Участников и зрителей «Лыжни России-2017» к месту проведения стартов доставят на бесплатных автобусах

10.02.2017 19:27:55 (GMT+12)

Участники и зрители всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» смогут добраться до места проведения стартов на бесплатных автобусах. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



В ведомстве напомнили, что гонка состоится 12 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Начало концертной программы в 11.30. Старт в 12.00.



«Планируется, что в этот день на линию выйдут 11 автобусов. Отправляться к месту проведения стартов они будут из разных районов Петропавловска-Камчатского, включая южную часть краевого центра, а также от автостанции в городе Елизово», - рассказали в министерстве.



Так, 2 автобуса, начиная с 10.20, выйдут на линию по маршруту: 10 км – 9 км – 8 км – АЗС - торговый центр «Планета» - биатлонный комплекс им. В. Фатьянова и обратно (время отправления от 10 км – 10.20, 10.40, 11.00-11.10, обратно –10.45, 13.50, 14.00).



Ещё 3 автобуса с 10.00 начнут ходить по маршруту: Дачная - торговый центр «Планета» - через Северо-Восток - биатлонный комплекс им. В. Фатьянова и обратно (время отправления с Дачной – 10.00, 10.15, 10.30, 10.45-10.50, 11.00-11.05, 11.15-11.20, обратно – 13.00, 13.10, 14.10).



Также 2 автобуса с 10.05 выйдут на линию по маршруту: торговый центр БАМ - ул. Звездная - Новый рынок - биатлонный комплекс им. В. Фатьянова и обратно (время отправления от т/ц БАМ - 10.05, 10.25, 10.55-11.00, 11.15-11.20, обратно – 12.50, 13.20).



Ещё 1 автобус отправится из Сероглазки по маршруту: остановка «Школьная» - биатлонный комплекс им. В. Фатьянова и обратно (время отправления от остановки «Школьная» - 10.30, обратно – 13.40).



Кроме того, 2 автобуса будут доставлять горожан из южной части Петропавловска-Камчатского. Первый автобус отправляется от СРВ в 10.00 (обратно – 13.30), второй из посёлка Завойко - в 10.10 (обратно – 13.35). Также организован маршрут от елизовской автостанции до биатлонного комплекса им. В. Фатьянова и обратно, время отправления - 10.00 и 11.00 (обратно - 13.45).



В настоящее время продолжается регистрация участников гонки «Лыжня России-2017». Регистрационные пункты открыты с 10 до 18 часов в физкультурно-оздоровительных комплексах «Звёздный» (г. Петропавловск-Камчатский) и «Радужный» (г. Елизово), в СДЮСШОР по плаванию на 9 км в Петропавловске-Камчатском (бассейн), на лыжной базе «Лесная». Кроме того, 12 февраля, в день проведения стартов, с 9 до 11 часов также можно будет пройти регистрацию на лыжной базе «Лесная».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.