Социальные слоганы появятся на рекламных конструкциях в Петропавловске

10.02.2017 19:05:25 (GMT+12)
Такое решение было принято по результатам встречи сотрудников Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с рекламодателями и рекламораспространителями. Социальные слоганы, девизы и лозунги с призывами беречь родной город появятся на пустующих рекламных конструкциях уже в ближайшие месяцы.
«Рабочую встречу с представителями рекламных агентств мы провели по поручению Главы Петропавловска Виталия Иваненко. Бесплатно разместить социальные слоганы, призывающие беречь родной город, согласились практически все предприниматели, задействованные в сфере рекламы. Утвержденные администрацией слоганы появятся на пустующих рекламных конструкциях вдоль “красной линии”», - пояснили в Управлении экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловска.
Добавим, в марте среди школьников Петропавловска будет объявлен конкурс на лучший социальный слоган, который сможет привлечь общество к защите окружающей среды, сохранению экологии, поддержанию чистоты города, улиц и двора. После подведения итогов конкурса утвержденные социальные слоганы появятся на рекламных щитах городского округа.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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