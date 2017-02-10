Контрольное управление администрации Петропавловска наделено новыми полномочиями государственного контроля управляющих компаний

10.02.2017 19:05:25 (GMT+12)

С января 2017 года Контрольное управление администрации Петропавловска наделено новыми государственными полномочиями. Сотрудники Управления могут осуществлять региональный жилищный надзор, а также проводить лицензионный контроль в отношении управляющих компаний и организаций Петропавловска. Данные полномочия, которые ранее осуществляла только Государственная жилищная инспекция, переданы в администрацию Петропавловска согласно принятому в декабре 2016 года Закону Камчатского края №42 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по осуществлению регионального государственного надзора в отношении юр. лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению МКД на основании лицензии».



Как рассказал начальник Контрольного управления администрации Петропавловска Александр Сашенков, проверки управляющих компаний будут проходить по заявлениям горожан и только на основании соответствующего приказа.



«Наши сотрудники проверяют соблюдение управляющими компаниями требований к использованию и содержанию жилых помещений, содержанию общего имущества, установлению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, предоставлению коммунальных услуг и др. Также они наделены полномочиями по проведению лицензионного контроля в отношении юр. лиц и инд. предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии», - сказал Александр Сашенков.



Он также отметил, что в обязанности управляющих организаций входит выполнение минимального перечня услуг и работ, установленных постановлением Правительства РФ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и выполнения.



«Данный перечень должен быть оформлен приложением к договору на обслуживание дома и определяется для каждого отдельного МКД с учетом конструктивных элементов, наличия и состава внутридомовых инженерных сетей, земельного участка, на котором расположен дом с элементами озеленения и благоустройства, геодезических и природно-климатических условий расположения здания», - добавил Александр Сашенков.



Таким образом, лица ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме обязаны обеспечить работу аварийно-диспетчерских служб, вести и хранить техническую документацию, осуществлять подготовку предложений и своевременно заключать договоры оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества дома и доводить информацию об этом до сведения собственников помещений, организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений, а также по взысканию задолженности по оплате и т.д.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.