Со следующей недели первоклашки Петропавловска уходят на дополнительные каникулы

10.02.2017 19:05:24 (GMT+12)

Отдыхать ученики первых классов школ Петропавловска-Камчатского будут в течение недели – с 13 по 19 февраля. К учебе ребята приступят с понедельника, 20 февраля. Об этом сообщили в Управлении образования администрации краевой столицы.



Добавим, дополнительные зимние каникулы предусмотрены только для учащихся первых классов. Все остальные школьники будут учиться в соответствии с установленным учебным планом.



Напомним, весенние каникулы для всех школяров начнутся в марте. Отдыхать после самой длинной третьей четверти ученики всех классов городских школ будут в течение 10 дней – с 23 марта по 1 апреля включительно. К занятиям ребята приступят с 3 апреля.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.