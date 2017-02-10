Со следующей недели первоклашки Петропавловска уходят на дополнительные каникулы

10.02.2017 19:05:24 (GMT+12)

Отдыхать ученики первых классов школ Петропавловска-Камчатского будут в течение недели – с 13 по 19 февраля. К учебе ребята приступят с понедельника, 20 февраля. Об этом сообщили в Управлении образования администрации краевой столицы.

Добавим, дополнительные зимние каникулы предусмотрены только для учащихся первых классов. Все остальные школьники будут учиться в соответствии с установленным учебным планом.

Напомним, весенние каникулы для всех школяров начнутся в марте. Отдыхать после самой длинной третьей четверти ученики всех классов городских школ будут в течение 10 дней – с 23 марта по 1 апреля включительно. К занятиям ребята приступят с 3 апреля.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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