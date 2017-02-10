Более 12 тысяч киловатт-часов электроэнергии недополучили потребители Камчатки из-за повреждений линий электропередачи сторонними лицами

10.02.2017 19:05:23 (GMT+12)

Более 12 тысяч киловатт-часов электроэнергии недополучили потребители Камчатки из-за повреждений линий электропередачи сторонними лицами



В 2016 году в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе из-за несанкционированного производства земляных работ, а также из-за посторонних воздействий на высоковольтные линии электропередачи (ВЛ) произошло 13 аварий, повлекших ограничение энергоснабжения потребителей. В результате потребители недополучили 12,6 тыс. кВт/ч электроэнергии. Более 30 тысяч граждан, школы, больницы, хлебозаводы, насосные станции, центральные тепловые пункты (ЦТП), котельные, дачи на некоторое время оказывались без электроснабжения из-за безответственных действий юридических и частных лиц.



Шесть раз в минувшем году различные организации, не согласовав в органах местного самоуправления производство земляных работ, не вызвав на место проведения работ представителя энергокомпании, повреждали подземные кабельные линии электропередачи. Среди них ООО «КамТехСтрой», ООО «Устой-М», дважды ООО «Строитель», ООО «Форвард». Например, в начале февраля ООО «КамТехСтрой», проводило механизированные земляные работы без согласования с Елизовским районом электрических сетей и повредило кабель. Без света остались 1800 граждан, 2 ЦТП, 1 насосная, больница.



Другая часть нарушений связана с перекрытием проводов и наездами на опоры в охранной зоне ЛЭП спецтехникой: кранами, экскаваторами, грузовиками. В этих случаях «герои» стараются остаться неизвестными и, как правило, спешат скрыться с места происшествия.



В мае и июне неустановленными лицами дважды были расстреляны из охотничьего оружия изоляторы ЛЭП в Елизовском районе. Последний раз подобный акт вандализма произошел в 2013 году в Мильковском районе, когда стрелки обесточили ВЛ-35 кВ, по которой подается электроэнергия в сёла Эссо, Анавгай, Долиновку, Атласово и Лазо. Тогда вандалы повредили 6 опор и провода линии электропередачи.



Воздействие сторонних лиц на объекты тепло- и электроэнергетики – наиболее распространенная причина отключений. Нарушение правил проведения работ влечет перебои в электро- и теплоснабжении потребителей, представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни самих нарушителей. Данные о нарушениях и виновных лицах передаются в органы внутренних дел, а в случаях с организациями — в Управление Ростехнадзора. За повреждение электрических сетей и нарушение правил их охраны предусмотрена административная и материальная ответственность.



ПАО «Камчатскэнерго» напоминает руководителям предприятий, организаций и всем жителям: линии электропередачи, энергообъекты – источник повышенной опасности. Проведение всех видов земляных и строительно-монтажных работ в населенных пунктах обязательно должно быть согласовано с энергетиками.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».