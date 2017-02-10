На Камчатке увеличилось число пожаров, произошедших в результате неосторожного обращения с огнем при курении

10.02.2017 19:05:22 (GMT+12)
На Камчатке увеличилось число пожаров, которые произошли в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Так, если в период с 1 января по 9 февраля 2016 года по этой причине произошло 2 пожара, то с начала нынешнего года – 6. При этом с начала года из-за неосторожности при курении погиб 1 человек, травмы получили трое (за аналогичный период прошлого года погибших и пострадавших из-за этой причины не было).
Пожар, который унес жизнь мужчины 1943 года рождения, начался в ночь с 19 на 20 января в квартире дома, расположенного на Орбитальном проезде в Петропавловске-Камчатском.
Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали пожар. Площадь возгорания оказалось небольшой – сгорел диван и вещи, бывшие в употреблении, на площади 7 квадратных метров. Однако этого хватило для того, чтобы пенсионер погиб.
Курение именно в постели, и особенно в состоянии алкогольного опьянения, становится причиной возникновения пожаров, приводящих к гибели или травмированию людей. Засыпая с тлеющей сигаретой в руках, человек роняет окурок на постель, на диван или в кресло, в результате начинается пожар. Человек при этом чаще всего погибает из-за отравления продуктами горения.
Сотрудники государственного пожарного надзора напоминают:
во избежание пожара и для того, чтобы обезопасить себя и жизни и окружающих вас людей, будьте осторожны во время курения. Не допускайте курения в квартире, а тем более в постели или сидя на диване или в кресле, особенно после употребления алкоголя. Следите, чтобы искры не попали на горючие вещи или пол, тщательно тушите окурки.
В случае пожара или запаха дыма звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-центр ГУ МЧС РФ
по Камчатскому краю
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