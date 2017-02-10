Корпорация оказывает помощь жилищному строительству

10.02.2017 19:05:23 (GMT+12)

Два соглашения о сотрудничестве заключило акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края» с ООО «Регион». Документы подписали первый заместитель генерального директора КРКК Эдуард Моисеев и глава общества с ограниченной ответственностью Владимир Кретов.



Корпорация обязуется оказывать содействие партнеру в реализации двух инвестиционных проектов. Первый из них предполагает строительство жилого микрорайона повышенной комфортности на территории Петропавловска-Камчатского. Результатом реализации второго объекта станет комплексная застройка нового микрорайона в Пионерском сельском поселении Елизовского района.



Соглашения предполагают сотрудничество сторон по нескольким направлениям. Среди них – содействие в получении проектами государственной поддержки и привлечение средств федерального, краевого и местного бюджетов для их реализации. Также «Корпорация развития Камчатки» берет на себя обязанность информационного сопровождения проектов, она окажет предпринимателю содействие по выстраиванию взаимоотношений с государственными и муниципальными властями.



Оба проекта нацелены на создание современного комфортного жилья с детскими и спортивными площадками, другой сопутствующей инфраструктурой.

