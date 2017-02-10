Любителей электронной музыки приглашают на очередное заседание клуба «FL studio»

10.02.2017 19:05:22 (GMT+12)
12 февраля в Камчатской краевой научной библиотеке им. Крашенинникова состоится мероприятие для любителей не просто послушать хорошую музыку, но и самим ее создать и довести до совершенства. Всех желающих в этот день приглашают на очередное заседание клуба «FL studio». Участники клуба смогут не только расширить свои познания в программах, предназначенной для создания музыки, но и обсудить свои проекты.
12 февраля, в воскресенье в отделе по работе с молодежью Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова состоится очередное заседание клуба любителей электронной музыки «FL studio». Это новый клуб, начавший свою работу с января 2017 г., создан для всех любителей не просто послушать хорошую музыку, но и самим ее написать и довести до совершенства.
На встречах участники делятся своим опытом и создают совместные проекты, изучают различные видеоуроки. Также члены клуба смогут расширить свои познания в работе с программой «Image-Line - FL Studio».
Это признанная одной из лучших в мире программ для создания собственной музыки. С её помощью можно создавать треки любого стиля, записывать вокал, сводить его, редактировать, изменять, а также использовать разные функции программы для работы со звуком.
На собрания желательно приносить ноутбук с установленной программой «FL studio».
Собрания клуба проходят один раз в месяц. Мероприятие организовано отделом по работе с молодежью Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 16.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152) 25-19-14
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