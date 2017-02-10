Новый исторический проект вызвал интерес, в том числе в Китае

10.02.2017 16:45:23 (GMT+12)

Авторский проект Александра Смышляева «1917-й год на Камчатке», который он вчера начал на нашем сайте, вызвал немало откликов. В частности, на странице «Полуострова Камчатка» в популярной китайской социальной сети «Вейбо» появилась информация об этом, и мы уже получили несколько электронных писем из КНР с вопросами к автору.



Дайджесты основных материалов проекта «1917-й год на Камчатке» будут публиковаться на китайском и английском языках.