Владимир Илюхин поздравил сотрудников Представительства МИД России в Петропавловске-Камчатском с профессиональным праздником

10.02.2017 16:42:51 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил сотрудников внешнеполитического ведомства с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника.



Глава региона подчеркнул важность работы Представительства МИД России в Петропавловске-Камчатском, направленную на осуществление внешнеэкономической деятельности, набирающей обороты в регионе.



«Оказывая содействие в развитии международных отношений, вы вносите огромный вклад в развитие экономики Камчатки. Привлечение иностранных партнеров имеет важное значение для края, особенно в связи с реализацией новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как ТОР и СПВ, – сказал губернатор. – Качественная реализация этих проектов требует повышенного внимания представителей дипломатического ведомства».



Владимир Илюхин отметил, что за время существования в Петропавловске-Камчатском Представительства МИД между его сотрудниками и руководством края сложились конструктивные отношения.



«С приходом новых экономических возможностей в виде ТОР и СПВ повышенный интерес к производственной специализации Камчатки наблюдается, как со стороны российских, так и иностранных партнеров и инвесторов. Наша общая задача – обеспечить надежность и высокое качество реализации всех совместных проектов», – сказал глава региона.



Губернатор пожелал камчатским дипломатам крепкого здоровья, благополучия и успехов в сложной и ответственной работе на благо всех жителей Камчатки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

