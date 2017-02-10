Не хочет служить России

10.02.2017 14:54:04 (GMT+12)
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Вилючинска, работающего в салоне сотовой связи.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).
По версии следствия, в октябре 2016 года подлежащий призыву на действительную военную службу молодой человек получил повестку о явке в военный комиссариат по ЗАТО город Вилючинск Камчатского края для отправки к месту прохождения военной службы, однако на призывной участок военного комиссариата он не явился, документов, дающих право отсрочки либо освобождения от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» не предоставил и стал скрываться от сотрудников военного комиссариата, чем уклонился от призыва на военную службу при отсутствии у него законных оснований для освобождения от этой службы.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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