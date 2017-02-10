По факту убийства на лесозаготовительном участке, возбуждено уголовное дело

10.02.2017 14:50:52 (GMT+12)

Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, вечером 9 февраля 2017 года подозреваемый, находясь в балке на лесозаготовительном участке в районе села Апача Усть-Большерецкого района, в ходе ссоры с 30-летним мужчиной, переросшей в драку, кухонным ножом нанес удар в область сердца последнего. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия.

Потерпевший и подозреваемый (неоднократно судим) работали лесорубами и проживали в одном балке.



Злоумышленник задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА cтарший помощник руководителя следственного управления



