Следите за своими личными вещами!

10.02.2017 12:45:04 (GMT+12)
Накануне в ОМВД России по Елизовскому района обратились две женщины, у которых были похищены деньги. В обоих случаях установлены подозреваемые.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 60-летняя пенсионерка похитила 11 тыс. рублей у знакомой. Обе были в гостях, потерпевшая оставила без присмотра сумку, в которой и находились деньги, чем воспользовалась злоумышленница.
19-летняя жительница Елизовского района подозревается в хищении денег у своей коллеги. Пока никого не было в помещении, она вытащила 6500 рублей из чужой сумки.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Проводится расследование.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+