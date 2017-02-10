Следите за своими личными вещами!

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10.02.2017 12:45:04 (GMT+12)

Накануне в ОМВД России по Елизовскому района обратились две женщины, у которых были похищены деньги. В обоих случаях установлены подозреваемые.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 60-летняя пенсионерка похитила 11 тыс. рублей у знакомой. Обе были в гостях, потерпевшая оставила без присмотра сумку, в которой и находились деньги, чем воспользовалась злоумышленница.



19-летняя жительница Елизовского района подозревается в хищении денег у своей коллеги. Пока никого не было в помещении, она вытащила 6500 рублей из чужой сумки.



Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Проводится расследование.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

