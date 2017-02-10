Происшествия на дорогах края

10.02.2017 12:42:47 (GMT+12)

9 февраля 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 28 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два ребёнка получили травмы.



Задержаны два водителя, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Выявлены 22 пешехода, нарушившие Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения помещено три единицы техники. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещен один гражданин.



9 февраля в 08:00 в Петропавловске-Камчатском напротив дома 13А по улице Лизы Чайкиной 31-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Креста», которым управлял 36-летний водитель. В результате ДТП травмы получили два ребёнка-пассажира автомобиля «Тойота Креста»: 11-летний мальчик и 4-летняя девочка. Пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.



Оба ребёнка в момент ДТП не были пристёгнуты с помощью детских удерживающих устройств, находились на заднем сидении автомобиля.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

