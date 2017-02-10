Срочно в номер: временно закрыт проезд на участке автодороги РКЗ-66 - аэропорт Крутоберегово

10.02.2017 12:27:27 (GMT+12)

По информации КГАУ «Камчатуправтодор», 10 февраля 2017 года с 08.00 часов по местному времени в Усть-Камчатском районе был временно закрыт участок автодороги РКЗ-66 - аэропорт Крутоберегово. Ограничение движения было введено в связи с плохой видимостью на автодороге и низовой метелью.



Общая протяженность закрытого участка составляет 14 километров. В настоящее время движение на данном участке дороги закрыто для всех видов транспорта. Скопления автотранспорта на дороге нет. Информация по открытию дороги будет дана дополнительно.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по указанному маршруту.



Добавим, также 10 февраля 2017 года в 08.00 по местному времени на автозимнике Анавгай - Палана была снижена грузоподъемность до 10 тонн. Данное ограничение введено временно и связано с повышением температуры воздуха в указанном районе.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефонам:



- оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю 200-112;

- поисково-спасательный отряд Камчатского края 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.