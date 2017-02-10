Срочно в номер: на Камчатке сохраняется активность нескольких вулканов

10.02.2017 12:23:58 (GMT+12)
На территории Камчатского края сохраняется повышенная активность вулканов Ключевская сопка, Шивелуч и Безымянный. Мониторинг за деятельностью исполинов осуществляется непрерывно посредством спутникового, визуального наблюдения и с помощью специализированного оборудования Камчатского филиала геофизической службы РАН.
На трех этих вулканах в любое время возможны пепловые выбросы. Они представляют опасность в первую очередь для туристов, любителей экстремального спорта (в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда).
«Туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулканы, проявляющие активность. Им настойчиво рекомендовано не водить тургруппы на маршруты, пролегающие поблизости от указанных вулканов, а также не совершать на них восхождения», - подчеркнул первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.
Официально туристических групп в районе данных вулканов на сегодня не зарегистрировано.
Тем не менее, существует вероятность самостоятельного посещения вулканов. Поэтому Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к гостям и жителям полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к этим вулканам и тем более не совершать на них восхождений. В непосредственной близости от вулканов может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Кроме того, при приближении к исполинам есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя. Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания (аллергическую реакцию, респираторные заболевания и др.), отравление животных и воды в открытых резервуарах, порчу оборудования.
Помимо этого, на вулканах, проявляющих активность, существует угроза самопроизвольного схода снежных лавин.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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