Борьба с коррупцией – дело общественности и полиции

10.02.2017 10:21:33 (GMT+12)

Неотвратимость наказания – основное требование законодательства, как уголовного, так и административного. Причем, незнание закона (нередкий прием нарушителя, пытающегося избежать наказания), не освобождает от ответственности.



Как показывает статистика, наиболее часто «урегулировать проблемы с законом» сотрудникам ГИБДД предлагают водители, которые грубо нарушают Правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции чётко знают свои права, обязанности и то, как действовать в таких случаях. Патрульные автомобили оборудованы видеорегистраторами, которые фиксируют всё, что происходит как на дороге, так и в салоне автомобиля. Запись, на которой гражданин предлагает полицейскому взятку, будет приобщена к материалам уголовного дела, которое будет возбуждено в отношении взяткодателя.



На камчатских дорогах проявления коррупции редкость, но такие факты имеют место быть. Так, в конце прошлого года автомобилистка безуспешно попыталась избежать наказания за совершенные правонарушения. Нетрезвая женщина, не имеющая права управления, за рулём «Ниссан Премьеры» сначала попыталась скрыться от инспекторов ДПС, а после задержания уговаривала отпустить ее за денежное вознаграждение.



Нарушительница, не выполнившая законное требование сотрудников ДПС об остановке транспортного средства, совершила ДТП: ударила два припаркованных автомобиля, а потом врезалась в стену жилого дома. Вопреки неоднократным предупреждениям со стороны полицейских, автоледи стала передавать им взятку. Автоинспекторы сразу сообщили об этом в дежурную часть, информация была зарегистрирована в книгу учета сообщений о преступлениях. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.



Граждане, столкнувшиеся с любым проявлением коррупции, должны сообщить об этом в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, ФСБ). Госавтоинспекция напоминает, что водители, сомневающиеся в честности и добросовестности автоинспекторов, могут сообщить об этом руководству УМВД России по Камчатскому краю на личном приеме, подав заявление через интернет-приемную на ведомственном сайте краевой полиции 41.мвд.рф или по телефону доверия (84152) 42-53-53. Зафиксировать нарушения, допущенные сотрудниками ГИБДД, водители имеют право, применив фото- и видеосъёмку.



Недобросовестным гражданам в свою очередь не следует забывать, что за заведомо ложный донос о преступлении предусматривается наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет (ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации).



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

