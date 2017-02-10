УФССП информирует: Аукцион недвижимости

10.02.2017 10:15:48 (GMT+12)

6 марта состоится ряд аукционов по реализации дорогостоящего имущества граждан, которые не смогли рассчитаться с долгами.



В 11.00 состоятся торги по заложенным арестованным зданию (площадь 317,2 кв.м.) и земельному участку (1 175 кв.м.), расположенным на ул.Ломоносова.

Начальная цена составляет 15 млн. рублей. Шаг аукциона равен 100 тыс. рублей, задаток в размере 500 тыс. принимается до 28 февраля.



В 15 часов этого же дня состоится аукцион по продаже заложенного арестованного здания торгового комплекса (3 939,3 кв.м.) с правом аренды земельного участка

на пр.Победы. Начальная цена продажи составляет 255 млн. 224 тыс. рублей.

Шаг аукциона — 100 тыс. рублей. Задаток 3 млн. рублей необходимо внести на счет Росимущества до 28 февраля.



В 16 часов приобрести на торгах можно будет объект незавершенного строительства — Общественно-деловой центр (741,9 кв.м.) и право аренды земельного участка (998 кв.м.), расположенных на пр.50 лет Октября. Их стартовая цена 191,5 млн. рублей. Шаг аукциона равен 100 тыс. рублей, а задаток в 2 млн. рублей принимается также до 28 февраля.



Чтобы торги состоялись, необходимо участие минимум двух покупателей.



Получить дополнительную информацию об аукционах, условиях проведения и задать вопросы по выставленным лотам можно по телефону

отдела реализации Территориального Управления Росимущества 42-42-49 в рабочие дни.





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



