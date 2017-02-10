Официальные курсы ЦБ РФ с 10 февраля - 59,0235 руб./$1 и 63,0253 руб./EUR1

10.02.2017 06:24:15 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 10 февраля, составляет 59,0235 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,83%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 10 февраля, составляет 63,0253 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,67%.



(Интерфакс).