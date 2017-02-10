Доброе утро, Камчатка!

10.02.2017 05:40:45 (GMT+12)

Сегодня пятница, 10 февраля 2017 года. По старому стилю — 28 января.



Прп. Ефрема Сирина (373–379). Прп. Феодосия Тотемского (1568).



Прп. Ефрема Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок. 1098). Прп. Палладия пустынника (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VII).



Св. Феодора Богоявленского исп., пресвитера (1933); сщмчч. Игнатия, еп. Скопинского, Владимира Пищулина пресвитера и прмч. Варфоломея Ратных, мц. Ольги Евдокимовой (1938); прп. Леонтия Стасевича исп. (1972).



Суморинской-То́темской иконы Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 14 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 14 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День дипломатического работника в России.



Профессиональный праздник дипломатических работников, отмечаемый в нашей стране ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.



Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического работника и отмечать его 10 февраля».



Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.



К середине 17 века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Появились первые постоянные дипломатические представительства в соседних странах: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше. В 1718-1720 годах Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, которая подразделялась на два отделения. Первое — политический департамент (или секретная канцелярия) — занималось приемом и отзывом иностранных дипломатов в России, отправкой наших дипломатов за границу, дипломатической перепиской, составлением протоколов и другой документации. Второе отделение — «публичная экспедиция» — отвечало за хозяйственные и почтовые дела, а также за вопросы, связанные с населением, живущим в пограничных губерниях.



Однако, отсчет времени своего существования современное Министерство иностранных дел ведёт с 1802 года — когда появилось это новое ведомство, сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом министров и другими министерствами. Постепенно МИДу были переданы все важнейшие внешнеполитические вопросы, и к 1913 году, благодаря грамотной и профессиональной работе дипломатов, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.



После Октябрьской революции 1917 года дипломатические задачи легли на вновь созданное ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, который в 1920-х годах, под руководством Льва Троцкого, провёл большую работу по выводу Советской России из политической изоляции. Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, был заключён Рапалльский договор с Германией, установлены дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой. Развивались отношения со странами Востока.



Огромную работу проводила советская дипломатия в годы Второй мировой войны по созданию и укреплению антифашистской коалиции, наши дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическому ведомству принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы, восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР было возвращено его прежнее название — Министерство иностранных дел, но в ноябре 1991 года МИД было преобразовано в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с одновременной передачей ему функций Министерства внешнеэкономических связей. После распада Советского Союза МВС прекратило своё существование, а его правопреемником стало Министерство иностранных дел РФ.



В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий государственное управление в области отношений нашей страны с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно Президенту Российской Федерации.



На сегодняшней мировой арене российская дипломатия решает большое число первостепенных задач, среди которых — реализация внешнеполитического курса нашей страны, дальнейшее укрепление политического, экономического, культурного взаимодействия со странами мира, развитие стратегического партнерства с Евросоюзом и другие, при твердом отстаивании национальных интересов России. Наша страна поддерживает дипломатические отношения почти с 200 странами мира, имеет более 140 диппредставительств по всему миру.



Поэтому не удивительно, что в свой профессиональный праздник все сотрудники и ветераны Министерства иностранных дел Российской Федерации получают поздравления не только от друзей и коллег, но и от высшего руководства страны. Во всех учреждениях ведомства проходят торжественные и памятные мероприятия.



День угощения домового — Велесичи, Кудесы. (Праздник славян).



День памяти преподобного Ефрема Сирина.



10 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



754 Открылся Иерийский Собор церковных иерархов (иконоборческий).



1636 День рождения утюга: его первое документальное упоминание.



1931 Нью-Дели становится столицей Индии.



2006 Открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1881 Борис Зайцев, русский писатель, критик и литературовед.



1890 Борис Пастернак, русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат.



1903 Матвей Блантер, советский композитор, автор популярных песен, народный артист СССР.



1911 Мстислав Келдыш, советский ученый-математик и механик, академик.



1915 Владимир Зельдин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.



1919 Александр Володин советский и российский драматург, поэт, сценарист.



1938 Георгий Вайнер, советский писатель и журналист, автор известных детективов.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



